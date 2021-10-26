جني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة.. و«الثلاثيني» يغلق مرتفعا

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، على تباين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.7%، بعد إغلاقه عند مستوى 11256.54 نقطة، بعد أن كان يتداول فوق مستويات 11400 خلال الساعتين الأولى من التداولات، وسط عمليات شراء محلية وعربية.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 3.6%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2261.34 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3245.96 نقطة مرتفع بنسبة 2.34%.

«إيجي إكس 50» يتراجع وحيدًا

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 2.34%، ليغلق الجلسة عند 3245.96 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 517.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 51.515 ألف صفقة، كما شهدت الجلسة التداول على 197 سهمًا، إذ ارتفع 43 سهمًا، فيما انخفض 109 أخرى، واستقر 45 سهمًا دون تغيير.

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأورواق المالية، إنّ إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد كان قرار إيجابي على البورصة المصرية بأول الجلسة، بينما قاد جني الأرباح المؤشرات إلى الهبوط بعد منتصف التعاملات.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» على صعود، بعد أن فقد أكثر من 200 نقطة من مكاسبه الصباحية بفضل اتجاه المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو الشراء، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية، ما أدى إلى عدم استقرار المؤشر الرئيسي لأعلى مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11400 بعد اختراقه في بداية التداولات، واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200 يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11400 مرة أخرى.

وتوقع عيد، حال استمرار عمليات جني الأرباح من المؤسسات المالية الأجنبية عند مستويات المقاومة الرئيسية، سيختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الأول عند 11200 ثم 11100 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، شهد موجة بيع عنيفة بجلسة اليوم بعد أن فقد مكاسبه الصباحية وأغلق متراجعا، بعد أن كسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2300 بفضل اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع الأمر الذي انعكس سلبا على أداء اسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، وأدى أيضا إلى هبوط حاد في أغلب الأسهم بالمؤشر السبعيني.

كما توقع عيد أنّه حال الاستمرار في الأداء السلبي، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200، أما في حالة انخفاض حدة الهبوط والعودة مرة أخرى إلى الصعود بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2300 ثم 2360 نقطة.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعًا، تصدّر سهم «فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية» الارتفاعات بنسبة 6.8%، ليبلغ مستوى 14.97 جنيه، تلاه سهم «سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك» بنسبة 6.6% عند سعر 10.25 جنيه، وحل بالمركز الثالث سهم «العربية للأسمنت» مرتفعًا بنحو 5.2%، بالغًا مستوى 3.65 جنيه.

وجاء سهم «العقارية للبنوك الوطنية للتنمية» الأكثر انخفاضًا، بنسبة 19.99% ليتراجع عند سعر 27.53 جنيه، تلاه سهم «العالمية للاستثمار والتنمية» بنسبة 19.98% عند مستوى 23.71 جنيه، وحل ثالثًا سهم «التعمير والاستشارات الهندسية» بنسبة 19.97% متراجعًا عند مستوى 25.16 جنيه.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 78.84 مليون جنيه للمصريين، و45.15 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 124 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 741.325 مليار جنيه، بخسائر 739.24 مليون جنيه.