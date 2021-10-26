تباين مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات اليومية

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء على تباين، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.77%، عند مستوى 11264.54 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.3%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2338.78 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.07%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3321.11 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 50

فيما تراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.16%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 2128.46 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 25.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 9.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 1432 ألف صفقة.

ارتفاع 13 سهما

وشهدت بداية التداولات بجلسة منتصف الأسبوع التداول 116 سهمًا، إذ ارتفع 13 سهمًا فقط، فيما انخفض 5 أسهم أخرى، واستقر 98 سهمًا دون تغيير.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

ولا يزال السوق يترقب ما سيتم اتخاذه بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية من قبل وزارة المالية، وهل سيتم تطبيق الضريبة بداية العام الحالي أم سيكون هناك نظر في تطبيقها، حيث ظهرت آثار الحديث عن تطبيق الضريبة على السوق وسط مطالب بإلغائها.

توقعات حركة المؤشرات

ومع بداية تداولات اليوم، يتوقع حسين عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أنّه في حالة الارتداد وعودة المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء والاستقرار فوق مستويات الدعم الرئيسية مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200 لأكثر من 3 جلسات يتجه المؤشر الرئيسي نحو مستوى المقاومة الثاني وهو 11400 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70، ما زال يتأثر بموجات التصحيح القوية لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، والتي تشهد أداء سلبي وعمليات تصحيح عنيفة مقابلة لحدة الصعود القوي التي شهدتها اغلب الأسهم في المؤشر السبعيني في الفترة الماضية، وحال انخفاض حدة الهبوط والعودة مرة أخرى إلى الصعود بالأسهم الصغيرة والمتوسطة يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2360 ثم 2400 نقطة.