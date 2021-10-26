أول ثمار إلغاء الطوارئ.. البورصة تربح أكثر من 12 مليار جنيه في ساعتين

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، مكاسب قوية تجاوزت 12 مليار جنيه بعد مرور ساعتين من التداولات، تزامنًا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنع تمديد قانون الطوارئ في جميع أنحاء البلاد من جديد.

مؤشرات البورصة

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بعد مرور ساعتين من التداولات، بعد أن استهلت التعاملات على تباين، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.47%، عند مستوى 11453.65 نقطة، وكان قد استهل تعاملات بداية الجلسة عند 11264.54 نقطة، بمكاسب تقدر بنحو 190 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.21%، عند مستوى 2350.85 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.85%، عند مستوى 3350.74 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب البورصة في الوقت الحالي من التداولات نحو 7.9 مليار جنيه، بعد كانت المكاسب وصلت إلى أكثر من 12 مليار جنيه في وقت سابق من الجلسة، حيث سجل رأس المال السوقي 749.892 مليار جنيه.

فيما ارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.2%، إلى مستوى 2149.73 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 849.136 مليون جنيه، من خلال التداول على 211.98 مليون سهم، عبر تنفيذ 28.327 ألف صفقة.

إلغاء مد حالة الطوارئ

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدار قرارا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».