خبيرة اقتصاد: إلغاء قانون الطوارئ خطوة طيبة تشجع الاستثمار والسياحة

أشادت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد قانون الطوارئ، الذي أعلنه الرئيس أمس، مؤكدة أنه خطوة طيبة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القرار من المتوقع أن يعزز الاستقرار ويعمل على تشجيع الاستثمار والسياحة في مصر.

إلغاء قانون الطوارئ يبعث رسائل إيجابية للداخل والخارج

وأضافت «المهدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: عدم وجود قانون الطوارىء خطوة طيبة، تبعث برسائل وإشارات إيجابية للخارج والداخل بأن مصر تعيش مرحلة استقرار سياسي وأمني في البلاد، وهو مطلبنا من سنوات ماضية حتى من قبل 2011، «من فترة الرئيس الأسبق مبارك إلى أمس كنت مستغربة إزاي يكون عندنا قانون طوارئ»، وكان وضع غير طبيعي أن تبقى مصر عشرات السنوات بهذا القانون.

موضحة: «مصر تعود للحياة الطبيعية، فنحن دولة مستقرة أمنيا وسياسيا وتوجه الرسالة للمستثمرين مفادها «اشتغلوا وفليتنافس المتنافسون»، ومن المفترض أن يعقب هذا القرار بألا يكون هناك أي حديث عن الإرهاب، لأن الحديث عن الإرهاب يعطي إشارة سلبية للخارج، ونأمل أن تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر أن يعمل في مصر على أساس أن البلد دولة مستقرة وحتى حالة الطوارئ المقيتة قد تم رفعها».

وعن المردود الاقتصادي للقرار ، قالت «المهدي»: إن التبعات الاقتصادية يمكن تقييمها بعد سنة من الآن في ضوء زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسياحة والإيرادات بحالة استقرار البلد.

الرئيس السيسي يعلن إلغاء مد قانون الطوارئ في مصر

وكان الرئيس السيسي، قد أعلن أمس، إلغاء مد قانون الطوارئ في مصر، وقال: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وتابع السيسي: «إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».