هاني شاكر عن إنهاء حالة الطوارئ: تحيا مصر وطن مستقر آمن من الإرهاب

أثنى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء حالة الطوارئ، وذلك من خلال بيان صادر عن نقابة المهن الموسيقية.

هاني شاكر يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاء في بيان نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر: «أعلن أمير الغناء العربي هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة وجميع موسيقيي مصر امتنانهم لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويبادلونه حبا بحب وفداءً بفداء لإعلانه إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد».

وأضاف نقيب الموسيقيين «أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة لهذا القرار تعني أن مصر بلد مستقر آمن من الإرهاب، وأنه ترسيخ للديمقراطية واستكمال التنمية الشاملة بخطى راسخة، تحيا مصر وطن مستقر آمن من الإرهاب».

الرئيس عبد الفتاح السيسي يلغي مد حالة الطوارئ

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن أمس الاثنين، عن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد، وقد شارك الشعب بهذا القرار من خلال حسابه الرسمي على «تويتر».

وقال السيسي: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».