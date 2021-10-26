إلغاء حالة الطوارئ في مصر 2021.. إشادة واسعة بالقرار

نال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإلغاء حالة الطوارئ في مصر 2021 إشادة واسعة داخل مصر، وتناولته العديد من وسائل الإعلام العالمية خارج مصر، وتستعرض «الوطن» ردود الفعل بالداخل والخارج على إلغاء حالة الطوارئ في مصر.

الرئيس السيسي يُعلن إلغاء حالة الطوارئ في مصر 2021

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أعلن مساء أمس الإثنين، عن إلغاء مد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد.

وقال «السيسي» عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»: إنه يُسعده أن يتشارك الجميع في تلك اللحظة التي سعى الجميع لها بكل من الكفاح والعمل الجاد، وإن مصر أصبحت بفضل كل من شعبها العظيم مع رجالها الأوفياء، واحة للاستقرار والأمن داخل المنطقة، مؤكدًا أنه قرر إلغاء مد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف الرئيس السيسي، أن هذا القرار صانعه الحقيقي هو الشعب المصري خلال السنوات الماضية، من خلال مشاركته المخلصة الصادقة في جميع جهود البناء والتنمية.

متحدث الرئاسة يُشيد بقرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر 2021

أشاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بقرار رئيس الجمهورية عبر مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، وأكد أنه قرار عظيم وتاريخي، وأن القرار ليس بسبب الاستقرار الأمني فقط ولكن هو المفهوم الشامل للاستقرار الذي تعيشه مصر حاليًا.

فيما بارك العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، للشعب المصري خلال تصريحات تلفزيونية، قائلا: «كل التحية والتقدير على هذا القرار».

المجلس القومي لحقوق الإنسان: خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان المصري

فيما أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقرار في بيان له أمس الإثنين، مؤكدًا أن هذا القرار شجاع وواعي، أنه خطوة مهمة في اتجاه تنفيذ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان المصري.

نقيب الصحفيين: رسالة سياسية مهمة للغاية

فيما أوضح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، عبر تصريحات تلفزيونية له، أن القرار بمثابة رسالة مهمة توضح أن مصر تكاد تخلو من الإرهاب، ووصفها بأنها رسالة مهمة للغاية على المستوى السياسي والاقتصادي.

وسائل الإعلام العربية والعالمية تتناول قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر 2021

وتناولت العديد من الوسائل الإعلامية قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر، سواء وكالات الأنباء الأجنبية أو القنوات العربية، والتي نقلوا خلالها قرار الرئيس السيسي بإلغاء القرار، مثل شبكة «سكاي نيوز»، وقناة «سي إن إن» الأمريكية، بالإضافة إلى قناة الحدث.