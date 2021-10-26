الكنيسة تشيد بإلغاء حالة الطوارئ: نصلي لكي يحفظ الله مصر ورئيسها

ثمنت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بإلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات.

وأكدت الكنيسة في بيانها اليوم، تعليقا على إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، أن هذا القرار هو ثمرة طبيعية للجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية خلال ثماني سنوات، ولا سيما في حربها ضد الإرهاب، وفي معركة التنمية، الأمر الذي أوصلنا لحالة الاستقرار التي انتظرناها طويلًا.

الكنيسة: دماء الشهداء كانت الجسر الآمن

وتابعت الكنيسة: نتذكر في هذا السياق، بكل التقدير، دماء شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة التي كانت بمثابة الجسر الآمن الذي عبر عليه الوطن إلى بر الأمان، تمهيدًا للانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأضافت الكنيسة: سنظل نصلي لكي يحفظ الرب مصر ورئيسها ومؤسساتها وكل أبنائها المخلصين، وأن يحل بسلامه على الجميع، ليبقى وطننا الغالي آمنٌ مستقرٌ على الدوام.

إشادة كنسية بإلغاء حالة الطوارئ

ومن جانبه، كان القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، أشاد بقرار إلغاء مد حالة الطوارئ، وقال إنه يحمل معنى مهم جدا، وأضاف المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية لـ«الوطن»، أنّ المصريون يعيشون حاليا فترة الاستقرار والأمن والتنمية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وأشار القمص موسى إبراهيم، إلى أنّ القرارات التي اتخذها الرئيس تعكس حالة الاستقرار التي تعيشها مصر، والتي أصبحت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة كلها، مؤكدا أن القيادة السياسية تقود البلاد نحو مستقبل افضل، وحياة كريمة لكل المصريين.