أسباب إلغاء حالة الطوارئ في مصر لأول مرة بعد سنوات.. قانوني يوضح

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، إن هناك أسباب أدت إلي إعلان حالة الطوارئ ولكن بعد زوال هذه الأسباب تقرر إلغاء حالة الطوارئ، وترتب على ذلك إلغاء كل الأحكام العرفية و إلغاء محاكم أمن الدولة التي كانت تفصل في جرائم مخالفة الأوامر العسكرية، و ما كان يمكن الوصول إلى هذه المرحلة إلا في وجود درجة عالية من الأمان و الأمن التي وصلت لها مصر في هذه المرحلة.

مصير قضايا محاكم أمن الدولة

وأضاف أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصير القضايا التي توجد في محاكم أمن الدولة أنها ستستكمل لأنها بدأت قبل صدور القرار، ويترتب على قرار إلغاء مد حالة الطوارئ إلغاء القيود على الانتقالات.

و أشار «سعداوي» أن من أهم أسباب إلغاء مد حالة الطوارئ هو وصول مصر إلى مرحلة الأمن الكامل، فقد نجحت الدولة المصرية في جعل المواطن المصري يعيش الرفاهية الأمنية، وكل هذه الجهود التي قامت بها الدولة المصرية أدت إلى إلغاء مد حالة الطوارئ على مصر.

أسباب إلغاء حالة الطوارئ في مصر

وتابع أستاذ القانون، أن الرئيس السيسي في جميع خطاباته يتحدث عن إعادة بناء الإنسان المصري، والاهتمام بالحقوق الإنسانية له، والقرار جاء كخطوة مهمة في إعادة بناء الإنسان المصري، ويؤكد إنجازات القيادة المصرية.

و نوه الدكتور مصطفى سعداوي، إلى أنه يحق للرئيس عبد الفتاح السيسي دستورياً تطبيق حالة الطوارئ على البلاد إذا استدعت الأمور ذلك، كما أن في ظل حالة الطوارئ لم يكن هناك معتقلا واحدا، وكل من كان في السجون كان على ذمة قضايا، وتم في أثناء حالة الطوارئ تغير اسم السجين إلي نزيل والسجن إلى مؤسسة الرعاية المجتمعية، وهذه كلها مكاسب تستدعي إلغاء مد حالة الطوارئ.

إلغاء حالة الطوارئ

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».