المفتي: قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ إنجاز كبير

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، إنجاز حقيقي يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجالات عدة خلال الفترة الأخيرة.

القرار له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر في الداخل والخارج

وأضاف علام في بيان عنه، أنّ القرار يعكس مدى الاستقرار الذي حققته مصر بفضل استراتيجيتها الحكيمة في إدارة ملفات عدة، وعلى رأسها ملف محاربة الإرهاب الذي أَوْلَتْهُ مصر أهميةً كبرى حتى تحقق الاستقرار والأمان في مصرنا الحبيبة.

وأشار المفتي إلى أنّ قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر في الداخل والخارج، موجّهًا الشكر والتحية لكل من ساهم في تحقيق الإنجاز المهم، خاصة رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين بذلوا الأرواح من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية، داعيًا الله أن يتغمد شهداء الوطن برحمته وينزلهم منازل الأبرار.

إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أمس الإثنين إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف الرئيس السيسي: «هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء، إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».