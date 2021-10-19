«مدبولي» يلتقي وزيري شؤون مجلس الوزراء والسعادة الإماراتيين

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعهود الرومي، وزيرة السعادة، بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، أشاد خلال اللقاء، بالتعاون القائم مع دولة الإمارات الشقيقة في كل المجالات، لاسيما فيما يخص جائزة مصر للتميز الحكومي، التي أسهمت في تعزيز روح المنافسة الشريفة والابتكار والتطوير في الجهاز الحكومي، وتكريس قيم مكافأة المُجدين والمتميزين وأصحاب الكفاءات، وفق معايير موضوعية تتوافق مع المقاييس العالمية.

وأعرب محمد القرقاوي، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط في تعزيز وتطوير جوائز التميز الحكومي في مصر.

الوزير الإماراتي يشيد بما شاهده في مصر من طفرة تنموية

كما أشاد الوزير الإماراتي بما شاهده في مصر من طفرة تنموية ومعمارية، قائلاً إنه يلحظ هذا التغيير المتسارع في كل زيارة يجريها إلى مصر، وخلال السنوات الخمس الأخيرة حدثت طفرة في مختلف المجالات.

وفي ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن جائزة التميز الحكومي التي تم إطلاقها في 2018 أسهمت في تحفيز روح التميز والتنافس على تحسين الأداء في الجهاز الإداري، مثنية في هذا الصدد على التعاون المثمر مع الأشقاء في دولة الإمارات في تطوير وتوسيع مجالات منح الجائزة.