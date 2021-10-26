سعر الجنيه الإسترليني يرتفع في ختام تعاملات الثلاثاء بالبنوك المصرية

صعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل سعر صرف الجنيه المصري، في ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، في مختلف البنوك المصرية، وذلك بمقدار 8 قروش، مقارنة بالتعاملات الصباحية، مسجلاً نحو 21.60 جنيه للشراء، بينما سجل 21.74 جنيه كسعر البيع.

وبخلاف سعر الجنيه الإسترليني، تباينت باقي أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووفقاً لموقع البنك الأهلي المصري الرسمي عبر الإنترنت، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.51 جنيه لسعر الشراء بينما سجل سعر البيع نحو 21.76 جنيه مقابل الجنيه المصري، في الوقت الذي ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، بقيمة 4 قروش، مسجلا 18.19 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

أما العملات العربية، فحافظت على استقرارها مقابل الجنيه المصري، إذ استقر صرف الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري 51.87 جنيه للشراء و52.30 جنيه كسعر البيع.

بنك مصر

وفي بنك مصر استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري مسجلاً 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما أنهى سعر صرف الدينار الكويتي تعاملات اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري مرتفعاً 18 قرش مسجلا 49.36 جنيه للشراء، و52.21 جنيه والبيع.

التجاري الدولي

سعر الجنيه الإسترليني سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 21.54 جنيه مقابل سعر صرف الجنيه المصري، كسعر للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 21.79 جنيه.

التعمير والإسكان

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل سعر صرف الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان في نهاية تعاملات اليوم، نحو 21.47 جنيه سعرا للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 21.89 جنيه.