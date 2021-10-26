إزاي تحجز دورك «أونلاين» في بنك مصر.. «عشان متقفش في الطوابير»

يواجه أغلب عملاء البنوك في كثير من الأحيان الانتظار لساعات طويلة حتى يحين دورهم في الوصول إلى موظف خدمة العملاء داخل البنك، وللقضاء على هذه الظاهرة، استحدث بنك مصر خدمة جديدة تمكن العميل حجز دور في البنك إلكترونيًا تجنبًا للزحام وطول مدة الانتظار.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات حجز دور مُسبق في بنك مصر إلكترونيًا وفقًا للتطبيق الرسمي لبنك مصر على النحو التالي:

خطوات حجز دور مسبق في بنك مصر إلكترونيًا

- حمِّل تطبيق BM Online عبر هاتفك المحمول، ويمكن تحميله للأندرويد من هنــــــــا، وللـIOS من هنــــــــــــا.

- اشترك في التطبيق برقم حسابك أو برقم بطاقتك البنكية، فمن خلال التسجيل برقم الحساب يتم إدخال بطاقة الرقم القومي الخاص بك، ثم إدخال رقم حسابك البنكي، ثم إدخال OTP المرسل إلى هاتفك المحمول، والموافقة على الشروط والأحكام، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

والتسجيل باستخدام رقم بطاقة البنك، يتطب إدخال بطاقة الرقم القومي الخاص بك، ورقم البطاقة البنكية، ورقم التعريف الشخصي للبطاقة البنكية، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، وإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

- بعد إتمام التسجيل، يقدم لك التطبيق العديد من الخدمات المختلفة، اختر «حجز/ إعادة حجز زيارة الفرع»، واتباع الخطوات الآتية:

1. أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بتحديد زيارة الفرع.

2. أدخل الرقم السري المتغير الذي تم إرساله على الهاتف المحمول.

3. اختر الفرع الذي تريد زيارته.

4. اختر الوقت والتاريخ المناسب واضغط على زر «تأكيد الزيارة».

5. يظهر أمامك أنّه قد تم حجز الزيارة بنجاح ويمكنك تغيير الموعد بالضغط على زر «إعادة الجدولة» أو تحميل رقم الحجز بالضغط على أيقونة التنزيل أعلى يسار الشاشة.

خدمات أخرى يقدمها تطبيق BM Online

- ​فتح حساب إضافي / ربط ودائع / شراء شهادات ادخار.

- عرض كشوف الحسابات بمختلف العملات والبطاقات وأسعار الصرف.

- طلب إصدار بطاقة خصم مباشر أو بطاقة ائتمانية / طلب إيقاف بطاقة مؤقت / سداد بطاقة ائتمان.

- التحويل بين الحسابات داخل البنك.

- طلب إصدار دفتر شيكات / طلب إيقاف صرف شيك.

- إضافة تعليمات مستديمة، وإعداد القوائم والتعليمات المفضلة.

- دفع كل فواتيرك والتزاماتك الشهرية.

- حجز دورك في الفرع.

- التحويل من حسابك لأي حساب خارج مصر.

- التقديم على طلب قرض.

- فتح حساب كنانة للمعاملات الاسلامية.

- شراء شهادات كنانة للمعاملات الاسلامية.

- التحويل للمحافظ الإلكترونية داخل مصر.

- التحويل لأي حساب داخل مصر.

- التحويل لأي بطاقة داخل مصر.

- التحويل إلى البطاقات الائتمانية داخل بنك مصر​.