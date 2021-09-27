سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 27-9-2021 في البنوك المصرية

شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم تباينًا مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي، بناءً على آليات العرض والطلب، إذ تحظى العملات الأجنبية باهتمام كثير من المواطنين يوميا، سواء المسافرين للخارج أو المستثمرين أو غيرهم.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء يوميًا، سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر الحالي، مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد اليوم، 21.39 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل اليوم سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.36 جنيه للشراء، و21.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك عودة، نحو 21.39 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

سجّل اليوم الإثنين الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي اليوم الإثنين، 21.39 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

وسجل اليوم سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib، نحو 21.39 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، اليوم الإثنين، نحو 21.36 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 21.39 جنيه للشراء، و21.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي نحو 21.40 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.