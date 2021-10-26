حياة كريمة والاتصالات ينظمان ندوة تثقيف عن أمن المعلومات بالجيزة

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، ندوة عن التثقيف الرقمى بقرية صول بمركز اطفيح بمحافظة الجيزة وذلك في مكتبة صول الثقافية.

حضور الندوة اليوم

وناقشت الندوة التوعية بأمن المعلومات والأمن السيبراني والتعامل مع ملف التحول الرقمي وبوابات الشكاوى الحكومية، وحاضر في هذا الندوة كل من محمد المدني، وعمرو شفيع ممثلين عن وزارة الاتصالات، كما حضر الندوة نور ساعي، نائب رئيس مركز أطفيح، وتامر فاروق، رئيس الوحدة المحلية بقرية صول، وجرجس يوسف، مدير مكتب صول الثقافية وعدد من موظفي الوحدة المحلية بقرية صول وأهالي القرية.

إطلاق الرئيس لحياة كريمة

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة في عام 2019 للعمل على تحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا وتركز المبادرة على بناء مدارس وتطوير البنية التحتية، حيث تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر. وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

بداية حياة كريمة في المؤتمر الوطني للشباب

وبدأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد في العمل التطوعي.

هدف حياة كريمة

وتهدف المؤسسة إلى تنمية وتكريم الانسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس كافة مجهودات العمل الخيري والتنموي، وتجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الضخم