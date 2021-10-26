مستجدات أعمال مبادرة «حياة كريمة» بالإسكندرية والقليوبية (صور)

ذكر الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في إطار المشروع القومي «حياة كريمة» بمحافظة الإسكندرية، تحديداً بقرية «بهيج»، مركز «برج العرب»، فيتم الآتي:

1- الصرف الصحي، استمرار أعمال إنشاء شبكة الصرف الصحي بالقرية في عدة مناطق مختلفة.

2- الاستمرار في أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية بهيج.

3- تطوير مركز شباب قرية بهيج.

4- صب الأساسات الخاصة بالوحدة البيطرية بقرية الميثاق إحدى توابع قرية بهيج.

شائعة خروج قرية «عرب چهينة» من خدمات الصرف الصحي

وفي متابعة لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» في نطاق محافظة القليوبية، وفي إطار دور مؤسسة «حياة كريمة» برصد الشائعات وشكاوى المواطنين، فقد تمّ رصد شكاوي من أهالي عرب «چهينة» بانتشار شائعة خروج القرية من خدمات الصرف الصحي.

وتواصل فادي محمد سالم، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بالقليوبية مع شركة مياه الصرف الصحي وشركة مشروعات الصرف للوصول إلى الحقيقة، وتبين أن الإشاعة كانت بسبب تقاعس المقاول المسؤول عن مشروعات الصرف الصحي «محطة الرفع، شبكات الصرف داخل القرية» وذلك بفتره تتجاوز الـ7 سنوات.

التواصل مع الأهالي وتوصيل لهم حقائق الأمور

وتواصل منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» مع الأهالي لتوضيح حقائق لهم حقائق الأمور وبالتنسيق مع كلا من الجهات المعنية ممثلة في شركة المياة والصرف الصحي بمحافظة القليوبية وشركة مشروعات الصرف الصحي بشبين القناطر، وتمّ الاتفاق على تسليم المحطة الفرعية للصرف الصحي بعرب جهينة على أنَّ يتمّ تشغيل المحطه تباعًا وفقا لتسليم الشبكات الخاصة بالصرف الصحي على أن يتم التسليم والتشغيل بنسبة 50٪؜ خلال شهرين كحد أقصى ويتم اكتمال التسليم والتشغيل بالكامل بطاقه 100٪؜ بعد مرور 3 أشهر بعد الشهرين بحد أقصى.