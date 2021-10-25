تحديد 85 جراحة بقافلة شاملة لأمراض العيون بأسوان ضمن «حياة كريمة»

نظمت حياة كريمة، قافلة شاملة لأمراض العيون، من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا»، للكشف عن مسببات العمى داخل قرية سبيل مكي بكوم أمبو، بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر، بمحافظة أسوان، بحضور منسقي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ورئيس قروي كفور كوم أمبو، وبعض ممثلي الجمعيات الأهلية بالقرية.

وأكدت «حياة كريمة» في بيان لها، إجراء توقيع طاقم طبي من مستشفى العيون الدولي بالأقصر الكشف، وفحص عدد 440 حالة، خلصت خلالها الحملة إلى الآتي:

ـ حاجة 85 مواطنا لإجراء جراحة عيون مختلفة وجاري الإعداد والتجهيز لها مجانا.

ـ أخذ مقاسات عدد 152 مواطن لعمل نظارة طبية.

ـ صرف العلاج المجانى لعدد 165 مواطن بعد الكشف عليهم.

ـ الكشف على عدد 38 حالة ثبتت سلامتها.

وشاركت مؤسسة صناع الخير من قبل، في رفع كفاءة عدد 30 منزل بقرية الشهامة بوادى الصعايدة بمركز أدفو من المرحلة الأولى «مبادرة حياة كريمة»، وشاركت أيضا مع مؤسسة حياة كريمة بتحديد المستحقين ودفع مبالغ التصالح لهم بمبادرة «التصالح حياة»، فضلا عن عمل قوافل طبية لمواطني نصر النوبة، من خلال مبادرة (حماية)، بالإضافة إلى القوافل الطبية لأمراض العيون، لقرى (المحاميد والرمادى بحرى بمركز أدفو- والعتمور قبلى بمركز كوم أمبو، والمنصورية بمركز دراو)، وأيضا المساعدات العينية التي قدمتها المؤسسة لقرى حياة كريمة (مواد غذائيه- بطانيات).

وتابعت منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان آية جابر، ورئيس المجلس القروي أحمد جلبي، عدد من مشروعات حياة كريمة الجاري العمل بها داخل قرية السبيل مكي، ومنها مشروعات الصرف صحي ومركز شباب السبيل مكي، ومدرسة الشهيد عقيل.

وزار منسق عام مؤسسة حياة كريمة بأسوان محمد صلاح، بناء على الشكوى الواردة، بتآكل مصرف شرق 7 قبلى بقروى العباسية، ما يؤثر على الطريق، الموقع، للوقوف على حجم المشكلة، وجرى التواصل بوكيل وزارة الرى بأسوان محمد على، ونائب رئيس مركز ومدينة كوم امبو لمعاينة الموقع ورفع التقرير اللازم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وحل المشكلة الموجودة، بالإضافة إلى زيارة مدرسة ملحقة منيحة الاعدادية بالسبيل ومدرسة الشهيد عقيل الابتدائية بسبيل مكى ومدرسة الشهيد عبده عباس عرابى الابتدائية بالخور قبلي، وعدد من المواقع لإنشاء شبكة الصرف الصحي بقرية عنيبة.

معدلات تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية

وفي الإطار ذاته، يذكر أنه وصلت معدلات التنفيذ بمجمع الخدمات الحكومية، لنسب تنفيذ مرتفعة، حيث وصلت نسب التنفيذ بمجمع خدمات الرديسية بحري والقنان، وادى الصعايدة، والبصيليه قبلي بمركز ادفو 50%، كما وصلت نسب التنفيذ في مجمع الخدمات الحكومية بقرية بلانة مركز نصر النوبة إلى 55%، مجمع خدمات قورته تم الانتهاء من الدور الأول علوى متبقى الدور الثانى وبلغت نسبة التنفيذ 35%، مجمع خدمات قرية الكاجوج بمركز كوم امبو بلغت نسبة التنفيذ 55%، وفي مجمع خدمات قرية المنشية الجديدة بمركز كوم امبو بلغت نسبة التنفيذ 65%.

تطورات إنشاء المجمعات الزراعية

أما فيما يخص تطورات عمليات إنشاء المجمعات الزراعية بمركز كوم امبو، ففي المجمع الزراعي بسلوى بحري جاري أعمال النجاره للقواعد، وبالمجمع الزراعي بالكاجوج فجاري أعمال النجارة، وبالمجمع الزراعي بفطيرة تم الحفر، وبالمجمع الزراعي بالمنشية تم الانتهاء من أعمال القواعد الخرسانية، وبالمجمع الزراعي بالرغامه شرق جاري عمل القواعد الخرسانية، وبالمجمع الزراعي بالعباسية جاري أعمال النجارة لأعمدة الدور الأول علوي، أما في الوحدة البيطرية بحجازه تم الانتهاء من عملية الإحلال.

تطوير وإنشاء الأبينية التعليمية

وفيما يخص الأبنية التعليمية فقد تم الإستلام الإبتدائى لمدرسة الحروب تعليم اساسي بمركز كوم امبو حيث تمت أعمال انشاء بجانب صيانة المبنى القائم، كما تم الاستلام الابتدائى لمشروع توسع مدرسة الحجندية الابتدائية وصيانة شاملة للمبنى القائم بمركز كوم امبو ليصل عدد الفصول إلى 6 بالإضافة إلى 2 رياض أطفال، فضلا عن الاستلام الابتدائى لمشروع الانشاء الجديد لمدرسة الكلح شرق بمركز ادفو تعليم اساسي بعدد 11 فصل تعليم اساسي وجارى التنسيق مع ادارة ادفو التعليمية لاستلامها اداريا.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.