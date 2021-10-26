9 مشروعات «حياة كريمة» في 3 قرى بالمنيا

تشهد قرى عطف حيدر وزاوية برمشا وبني وركان التابعة لمركز العدوة في أقصى شمال غربي محافظة المنيا، إقامة 9 مشروعات عملاقة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، الأمر الذي غيَّر وجه الحياة بالقرى الثلاث التي ظلت تعاني لسنوات طويلة من افتقار ونقص الخدمات.

أبرز مشروعات «حياة كريمة» في قرى العدوة

1- إنشاء محطة معالجة صرف صحي قرية زاوية برمشا على مساحة تتعدى الـ11 فدانا.

2- إنشاء مجمع الخدمات بعطف حيدر «إنشاء جديد».

3- المجمع الزراعي بعطف حيدر «إنشاء جديد».

4- المبنى المقام حالياً للوحدة الصحية بعطف حيدر والمقرر له تطوير شامل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم اختيار وتحديد موقع بديل لمركز طب الأسرة الجديد طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

5- مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعطف حيدر بأقطار مختلفة بطول 3 كم.

6- محطة معالجة صرف صحي بعطف حيدر (شبكات انحدار، محطة رفع، خط طرد).

7- إحلال وتجديد مدرسة بني وركان الابتدائية بسعة 12 فصلا.

8- إنشاء مركز شباب بني وركان «إنشاء جديد».

9- وحدة طب أسرة بني وركان «رفع كفاءة».

جولات مستمرة لمتابعة مشروعات حياة كريمة

وتلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، وأعضاء مؤسسة «حياة كريمة» مريم ملاك منسق مدينة العدوة، أسماء عبد القادر منسق مساعد عن المنيا، ورئيس مجلس قروى عطف حيدر، ووكلاء الوزارات وعضو مجلس النواب سعودي عبد الرحمن، والمهندسين المختصيين بالمشروعات من جهاز التعمير، شركة كير، دار الهندسة، عدة جولات لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات وإزالة أي عوائق تواجه سير العمل.

وتحظى محافظة المنيا باهتمام بالغ في مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» حيث تستهدف المبادرة 192 قرية و757 تابعا، داخل 5 مراكز هي: العدوة ومغاغة في أقصى الشمال، وأبوقرقاص وملوي وديرمواس في الجنوب، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات التي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والصرف والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات 23 مليار جنيه يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن من إجمالي 6 ملايين تعداد سكان محافظة المنيا.