8 مشروعات خدمية لحياة كريمة في مركز مطوبس بكفر الشيخ

فى إطار الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لمبادرة حياة كريمة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، يتم تنفيذ المشروعات بشكل متزامن وعلى قدم وساق حيث تم المرور على المشروعات المقامة داخل الوحدة المحلية لقرية منية المرشد وجرى أيضا مراجعة وتدقيق كشوف المستحقين لسكن كريم .حيث تم المرور على المشروعات الأتية:

1- مدرسة منية المرشد الصناعية بنين بعدد 15 فصل دراسي.

2- رفع كفاءة مركز الشباب.

3- انشاء مجمع الخدمات الزراعية.

4- انشاء مجمع خدمي وتوسعات محطة مياة الشرب بمنية المرشد من طاقة 10 الف م3/اليوم الى 15 الف.

5- توسع وتشطبيات مدرسة منية المرشد الابتدائية الجديدة بعدد 32 فصل دراسي.

6- توسعات بشبكة الصرف الصحى.

7- توسعات محطة مياة الشرب.

8- إنشاء المركز الطبي.

تلك الجولة جاءت بحضور كلاً من عمر الزعيقى نائب رئيس مجلس مدينة مطوبس لشئون القرى، وإسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة، وسيمون ناصر - المنسق الميدانى لمؤسسة حياة كريمة.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تعاون جديد بين وزاة الاتصالات وحياة كريمة

في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة حياة كريمة، تم اليوم عقد ندوة عن التثقيف الرقمى بقرية صول بمركز اطفيح بمحافظة الجيزة وذلك في مكتبة صول الثقافية.تناولت الندوة التوعية بأمن المعلومات والأمن السيبراني والتعامل مع ملف التحول الرقمى وبوابات الشكاوى الحكومية.

حاضر الندوة كلا من محمد مدنى، عمرو شفيع، ممثلين عن وزارة الاتصالات.

وحضر الندوة نور ساعي - نائب رئيس مركز أطفيح، و تامر فاروق رئيس الوحدة المحلية بقرية صول، و جرجس يوسف - مدير مكتبة صول الثقافية وعدد من موظفي الوحدة المحلية بقرية صول و عدد من أهالي القرية.