التطوير الحضاري: بيوت «الجبيل» البدوية نموذجا لمبادرة «حياة كريمة»

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التطوير الحضاري، أن الصندوق انتهى من إنشاء 62 بيتاً بدوياً في قرية الجبيل، التابعة لمركز ومدينة الطور، لمواجهة العشوائيات والقضاء عليها، موضحا أنه روعي في إنشاء هذه البيوت البدوية عدة أبعاد، أهمها أن يكون البيت قابل للتعلية، بحيث يحمل طابقاً ثانياً للابن، وبذلك يكون البدوي وابنه مقيمان في نفس المكان، والبعد الثاني هو إقامة هذه البيوت بحوار البحر، لأن قرية «الجبيل» تشتهر بوجود عدد كبير من الصيادين، ولازال غالبية أهلها يعملون في مهنة الصيد.

تكرار تنفيذ البيوت البدوية بقرى «حياة كريمة»

وأضاف رئيس صندوق التطوير الحضاري، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن البيوت البدوية تعتبر نموذجاً يحتذى به في كل المحافظات، وسوف يجري تطبيقه في القرى التي تدخل التطوير ضمن برنامج «حياة كريمة».

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تعرف على مواصفات البيت البدوي

وأوضح الدكتور خالد صديق أن البيت مساحته 90 متراً مربعاً، عبارة عن ثلاث غرف وصالة كبيرة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى حوش يستخدمه البدوي في احتياجاته الشخصية، مؤكداً أن البيوت تراعي البعد الاجتماعي للبدو، وكل بيت يبعد عن الآخر لمسافة مناسبة لحماية الخصوصية.

افتتاح البيوت البدوية في الجبيل بطور سيناء

وأضاف أن المشروع افتتح اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، مؤكداً أن جهاز التعمير هو المنفذ لمشروع البيوت البدوية في الجبيل.

وأشاد بالتعاون مع جهاز التعمير، ووصف الأعمال التي تنفذ بين الصندوق وجهاز التعمير بـ«الدويتو الناجح»، حيث يقوم صندوق التطوير الحضاري بتنفيذ مشروعات في جنوب سيناء والبحر الأحمر، بتمويل من الصندوق، وتنفيذ جهاز التعمير.

أهم مشروعات صندوق التطوير الحضاري بجنوب سيناء

وقال المهندس خالد صديق إن الصندوق نفذ العديد من المشروعات على أرض جنوب سيناء، منها الحماية من أخطار السيول في الحي الأول بمدينة أبو زنيمة، بتكلفة 40 مليون جنيه، وحماية منطقة الترابين من السيول، بتكلفة 6 ملايين جنيه، إلى جانب تنفيذ أضخم مشروع في الرويسات بشرم الشيخ، وهو الإسكان المتميز.