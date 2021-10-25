تعرف على المشروعات المقرر افتتاحها غدا في مدينة طور سيناء

تستعد مدينة طور سيناء، لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية بتكلفة تتعدى 250 مليون جنيه، بقرية الجبيل، وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، سيفتتحان غدا عدة مشروعات بمدينة الطور احتفالا بانتصارات أكتوبر.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، أن المشروعات تتنوع بين إسكان وطرق ومزارع لخدمة المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن هذه المشروعات معظمها بقرية الجبيل، والباقي في سهل القاع ومنطقة حمام موسى.

مشروعات قرية الجبيل

وأضاف المحافظ أن قرية الجبيل تضم ثلاثة مشروعات من المقرر أن تفتتح غدا وهي الإسكان البدوي وعددها 62 منزلا بدويا، طريق الجبيل حتى الإسكان البدوي بطول 1.5 كيلو متر، وتكلفة 20 مليون، محطة الصرف العملاقة بطاقة 500 متر مكعب يومي، بتكلفة 34 مليون جنيه، موضحا أن المشروعات تهدف إلى الارتقاء بقرية الجبيل لأنها سوف تصبح منطقة سياحية بمدينة الطور.

افتتاح طريق حمام موسى

كما أعلن اللواء خالد فودة، أن طريق حمام موسى الجديد سيجري افتتاحه غدا ليصبح إضافة جديدة للمدينة مزود بأعمدة إنارة ومشايات للمواطنين، ورصيف للدراجات، لافتا إلى أن تكلفة المشروع 60 مليون جنيه شاملة إزدواج الطريق بعرض 30 متر، وعمل أرصفة وبلدورات، وممشى سياحي، ورصيف للدراجات.

مزرعة الألبان بسهل القاع

وأوضح المحافظ أنه سيجري وضع حجر أساس أول مزرعة لإنتاج الألبان بمنطقة سهل القاع بطور سيناء على مساحة 25 فدانا، وتضم مصنعا لتصنيع منتجات الألبان وتخدم مدن المحافظة بالكامل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات من تنفيذ جهاز تعمير سيناء.