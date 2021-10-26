«إيني» الإيطالية تعلن 3 اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية بمصر

أعلنت شركة إيني الإيطالية، ثلاثة اكتشافات جديدة في مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية في مصر، وتضم بترول وغاز ومتكثفات فى عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولي في منطقة امتياز جنوب مليحة.

وأوضحت «إيني»، في بيان صحفي منذ قليل، تحقيق الاكتشافات في امتياز تنمية مليحة، من خلال بئري ياسمين W-1X وMWD-21، اللذين تم حفرهما على التوالي في منطقة آمان جنوب العميقة، بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

وأكدت الشركة الإيطالية، أن بئر ياسمين W-1X، يقع على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت اختبارات الإنتاج، عن معدل إنتاج 2000 برميل يومي من الخام الخفيف، و7 ملايين قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

إنتاج نحو 1500 برميل مكافىء زيت يوميا

وتابعت أنه أسفر البئر MWD-21 الذي تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى 1500 برميل مكافىء زيت يوميا، ويبلغ إجمالى الاحتياطى المؤكد الذى أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية.

الآبار الثلاث ستضيف إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافىء زيت يوميا

ولفتت «إيني»، إلى أن الآبار الثلاث ستضيف إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافىء زيت يوميا، ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إيني، متابعة استراتيجيتها الناجحة فى البحث بالقرب من الحقول، التي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار، من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الإنتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

جدير بالذكر، أن إينى تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38% في منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12%، بينما تمتلك الهيئة المصرية للبترول حصة 50%.

وفي امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك إيني، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ50% المتبقية.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954، وهى منتج رئيسى ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالى 360 ألف برميل مكافىء زيت يوميًا.