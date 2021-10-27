حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قوية، وقادرة على تحدي الصعاب، كما أنه يسعى دائما إلى الوصول للمناصب العليا لما يتمتع به من شخصية قيادية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر مما يجعل اليوم غير مناسب للحديث والإعلان عن خططك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الوضع الفلكي ينصحك اليوم أن تهتم بمشاعر الطرف الآخر وحاول أن تتعامل بمثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.