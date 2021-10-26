حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مولود برج القوس، الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات، وتجذبه أجواء المطر والضباب والشتاء عامة، كما يعشق السفر، والرحلات، وركوب الدراجات، وتسلق الجبال والمغامرات.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر بمنزل المدخرات يمنحك أفكارا ملهمة لتنمية مدخرات أو أعمال ويساعدك على التخطيط للمستقبل، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

فينوس في برجك تمنحك سحرا، ويساعدك ذلك على الاقتراب بسهولة ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.