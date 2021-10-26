حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي شخص عملي، لا يحلم بعالم مثالي خال من المشاكل، ولكنّهم على الصعيد الآخر دوما ما يحاولون جعل العالم الواقعي مكانا أفضل للعيش فيه.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا، وتأنّ في حكمك على الأمور وعلى مواقف البعض.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

رغم الصعوبات من حولك، حافظ على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.