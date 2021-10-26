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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
برج الحوت

برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت قلوبا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة ومواهب إبداعية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

الوضع الفلكي داعم.. تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

 رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك اليوم قادرا أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس. 

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