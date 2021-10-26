نهى فكري والفرقة الأمريكية «آي سي إكس» تفتتحان مهرجان القاهرة للجاز

تضع مطربة الجاز المصرية نهى فكري، لمستها الغنائية في افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز Cairo Jazz Festival، وذلك في تمام الثامنة مساء الخميس المقبل.

الحفلات في قاعة ايوارت بوسط البلد

وتطرب نهى فكري محبي موسيقى الجاز بتوليفة غنائية مميزة بمشاركة فرقتها الرباعية، بحفل غنائي تشهده قاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي بوسط البلد، ومن ثم تحتضن أولى حفلات الفرقة الأمريكية ICX Jazz Ensemble في مصر، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء.

تكريم هاني شنودة بجانب مجدي بغدادي

كما يشهد حفل افتتاح المهرجان، تكريما خاصا لأيقونة الموسيقى المصرية الموسيقار الكبير هاني شنودة، بجانب تكريم رائد موسيقى الجاز الموسيقار مجدي بغدادي، مؤسس فرقة بغدادي بيج باند.

وتحتضن النسخة الثالثة عشرة للمهرجان، مشاركة 20 فرقة موسيقية من 13 دولة، من بينها مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة الدور الأول ومحمد أبو ذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق أوتاك وسول ترينز، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي، إضافة إلى المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفنان طارق الحاوي من السودان.

كما تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti، كما ينظم المهرجان على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافية تستعرض تاريخ أهم الفرق الغربية في مصر.

بدأت رحلة مهرجان القاهرة الدولي للچاز في عام 2009، بمبادرة من الفنان عازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمرو صلاح؛ بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري، وزيادة الوعي المجتمعي بالموسيقى، وتشجيع الأسر والأطفال على اعتبار الفن حرفة ومستقبل مهني لخلق جيل من الفنانين الواعدين.

ويأتي المهرجان من تنظيم أجوا للفعاليات الثقافية وهو ممول من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع المعاهد الوطنية الثقافية الأوروبية EUNIC وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بجانب كل من السفارة الأمريكية، معهد جوته، المنتدى الثقافي النمساوي، سفارة الدانمارك، جاز دانمارك، المعهد المجري، صندوق الفنون المسرحية الهولندي، إضافة إلى سفارة البرتغال، صندوق التنمية الثقافية لكسمبورج، المورد الثقافي، والمؤسسة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا القاهرة».