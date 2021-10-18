تفاصيل فقدان 12 مهاجرا بعد انقلاب قارب في البحر جنوب إسبانيا

أعلن خفر السواحل الإسبان، من خلال عمليات البحث، فقدان 12 مهاجرا بجنوب إسبانيا بعد انقلاب قاربهم أثناء محاولة عبور البحر، وأكد المتحدث الرسمى لخفر السواحل الإسبانية أن عمليات البحث بدأت بعد أن أنقذ زورق شراعي مهاجرا جزائريا على ساحل مقاطعة ألمرية الإسبانية.

تعطل المحرك أدى إلى انقلاب القارب

وبحسب المهاجر الذي تم إنقاذه، فإن تعطل المحرك أدى إلى انقلاب القارب صباح أمس الأحد، وأشار إلى أنه كان برفقة 12 شخصا آخرين استقلوا قاربا من شاطئ بالقرب من وهران في شمال غرب الجزائر الأسبوع الماضي.

وكان خفر السواحل الإسبان، عثروا على جثة رجل على متن مركب كانت تحمل 44 مهاجرًا آخرين وصلوا أمس إلى جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية، بعد أسبوع من الإبحار.

ووفق المتحدث الرسمى لخفر السواحل، جرت عمليات الإنقاذ والبحث بعد رصد المركب على شاطئ «أنفي ديل» بجنوب الجزيرة، وأفاد خفر السواحل أن الـ44 مهاجر نُقلوا إلى المستشفى ليتلقوا الرعاية الطبية.

ارتفاع حصيلة الجثث إلى 9 بعد غرق مركب على الساحل الجنوبي لإسبانيا

وفي سياق متصل، أعلن خفر السواحل ارتفاع حصيلة الجثث التي عُثر عليها في البحر إلى 9 بعد غرق مركب الخميس الماضي على الساحل الجنوبي لإسبانيا، مشيرا إلى انتشال رجلين وامرأة من المركب لا يزالون على قيد الحياة، ومازال 16 مهاجرًا آخرين في عداد المفقودين.

ارتفاع أعداد المهاجرين إلى إسبانيا

وتعد إسبانيا أحد الملاجئ الرئيسية للمهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا للبحث عن حياة أفضل في أوروبا، حيث وصل عددهم إلى أكثر من 27 ألف مهاجر إلى البر الإسباني وجزر البليار والكناري بين يناير وأواخر سبتمبر الماضيين، وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية زادت نسبة المهاجرين عن العام الماضي بنسبة 54%.