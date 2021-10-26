وزير التعليم: دمج امتحاني أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه وقع كتابا دوريا، مساء اليوم، بدمج امتحاني شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي معا، وإقامتهما نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر، على مستوى المدرسة، مؤكدا أنه سيتم إرسال قرار بذلك للمديريات خلال الساعات المقبلة.

وقال الوزير: «هذه امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد، ولا داعي لأي توتر منها لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات. ليس الهدف هو حفظ المناهج الجديدة وإنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي».