«التعليم» تعلن بدء تنفيذ برنامج تأهيل مديري مدارس التعليم الفني

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات بشأن تنفيذ خطة تدريبات قطاع التعليم الفني بالمدارس المستهدفة لتطبيق منظومة الجدارات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحة أنه سيتم استكمال تنفيذ خطة قطاع التعليم الفني لتأهيل مديري المدارس ورئيس لجنة التقييم والتحقق بالمدارس المستهدفة مرحلة ثانية على أعمال التقييم والتحقق برامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات للعام الدراسي الجديد.

بدء التدريب من 29 أكتوبر الجاري حتى 30 من نفس الشهر

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه جرى التنبيه بضرورة بدء تنفيذ برنامج تأهيل مديري مدارس التعليم الفني ورئيس لجنة التقييم والتحقق «وكيل» على أعمال التقييم والتحقق بالمدرسة للبرامج القائمة على الجدارات للمدارس المطبق بها الجدارات المرحلة الثانية بدء من 29 أكتوبر الجاري حتى 30 من نفس الشهر بالمقر التدريبي بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

وترصد «الوطن» في السطور التالية المدارس المستهدفة لتطبيق الجدارات للمرحلة الثانية لمحافظة الدقهلية:

- مدرسة المنصورة الثانوية الزخرفية بنات.

- مدرسة سندوب الثانوية الصناعية.

- مدرسة الريدانية الفنية بنات.

- مدرسة المقاطعة الفنية المشتركة.

- مدرسة سلامون القماش الثانوية الصناعية بنين.

- مدرسة سرسو البرامون الثانوية الصناعية بنين.

- مدرسة حسين حماد الثانوية الصناعية بنات بشها.

- مدرسة بداوي الثانوية الصناعية بنات.

- مدرسة دميرة الثانوية الصناعية بنات.

- مدرسة الحوال الفنية بنات.

- مدرسة بلقاس الفنية بنات.

- مدرسة صوفيا زكي الفنية بنات.

- مدرسة كفر الطويلة الثانوية الصناعية بنات.

- مدرسة شربين الثانوية الصناعية بنات.

- مدرسة كفر الحاج شربيني الثانوية الصناعية بنات.

- مدرسة المطرية الثانوية الصناعية بنات.

- مدرسة الشهيد الصديق محمود الصديق الفنية بنات.

- مدرسة الشومي الفنية الصناعية بنات.

- مدرسة مدرب إشراف لبيب علي.

- مدرسة مدرب أماني فتحي السيد.

- مدرسة كاملة زايد محمود.