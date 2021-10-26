مديريات التعليم: تفعيل مجموعات التقوية في المدارس بأسعار العام الماضي

انتظمت الدراسة في المدارس وفق التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وانتهت المديريات التعليمية من توزيع حضور الطلاب على فترات في اليوم الدراسي لمواجهة الكثافة الطلابية وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا كتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما بدأت المديريات تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وبدأت مديريات التعليم تفعيل مجموعات التقوية في مختلف المدارس لجميع المراحل التعليمية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا كإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم.

تفعيل مجموعات التقوية بنفس أسعار العام الماضي

وأكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تفعيل مجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بنفس أسعار العام الماضي، وذلك للتخفيف على أولياء أمور الطلاب.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجموعات التقوية تم تفعيلها في مختلف المدارس طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أن المجموعات مفعلة في جميع المواد الدراسية ويتم اختيار المعلم بحسب رغبة الطالب.

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب، وكيل مديرية التربية والتعليم في القليوبية، أنه تم تفعيل مجموعات التقوية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، موضحاً أن مديري المدارس حريصون على متابعة سير العملية التعليمية بشكل متواصل ومجموعات التقوية طبقاً للتعليمات الوزارة.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجموعات التقوية تعتبر حلا لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحاً أنها تبدأ بعد نهاية اليوم الدراسي.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أنه يحق لكل مدير مديرية إجراء التعديل المناسب على نظام اليوم الدراسي بما لا يؤثر على العملية التعليمية، وذلك لمواجهة الكثافة الطلابية في المدارس.