التعليم: لا نية لامتحان نصف العام لأولى ثانوي «ورقيا»

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، حقيقة ما يثار من أنباء حول إمكانية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي بشكل ورقي نظرًا لتأخر تسليم أجهزة التابلت للطلاب الجدد، وعدم تدريبهم عليها بشكل جيد.

امتحان أولي ثانوي إلكترونيًا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لا نية تحت أي ظرف من الظروف، أن تطبع وزارة التربية والتعليم أوراق امتحانات خاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، لأنه تم الاستقرار على أن يتمحن الطلبة المستجدين في الثانوية العامة، مثل طلبة الصفين الثاني والثالث، بشكل إلكتروني لجميع الطلاب دون استثناء.

تدريب الطلاب علي التابلت بشكل تدريجي بالمدرسة

ولفت المصدر إلى أن التأخر في توزيع التابلت على الطلاب لا يبرر أن يتم امتحانهم ورقيا، كما أن تدريب الطلاب على استخدام الأجهزة والامتحان من خلالها ليس معضلة، لأن ذلك سوف يحدث بالفعل ويتدربوا بشكل تدريجي من خلال الحضور بالمدرسة، كما أن كل طالب حاليًا يفهم جيدًا في استخدام التكنولوجيا، ولا مشكلة حتى لو لم يتدرب على التابلت، لكن لن يتم عقد الامتحان ورقيًا لأي سبب.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولي ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإجراءات والأوراق المطلوبة يلزم استيفاؤها قبل تسليم التابلت لطلاب أولي ثانوي 2022، وهي كالتالي:

- دفع مبلغ 100 جنية بوصيلة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- دفع رسوم 5 جنيه.

- إيصال بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

- عدد 1 صورة من شهادة الميلاد.

- عدد 1 صورة من بطاقة ولى الأمر.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي.

- عدد ٢ صور من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت.

- «فايل» لجميع الأوراق السابقة، للاحتفاظ بالأوراق لحين إعلان موعد تسليم التابلت دون تأخير.