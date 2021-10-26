تاج الدين: 24 مليون شخص حصل على اللقاح.. ولم نرصد أي وفيات من التطعيم

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، من انتشار الإنفلونزا الموسمية خلال الوقت الحالي، بين العديد من المواطنين، إذ نصح بضرورة ذهاب المريض لدكتور أمراض صدرية، حتى يتأكد أنه غير مصاب بفيروس كورونا، وأنه مصاب بالإنفلونزا الموسمية، وذلك لأن هناك تشابها بينها وبين كورونا، من حيث الأعراض، كما أنه على المصاب عزل نفسه للراحة، بهدف التقليل من المضاعفات، وعدم التسبب في عدوى آخرين، مؤكدا أن هناك نحو 24 مليون مواطن مصري حصلوا على اللقاح.

الأدوية التي تعالج إصابات كورونا موفرة بشكل كامل

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن من ضمن الأعراض المصاحبة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية الرشح واحتقان في الزور وغيرها من الأعراض المعروفة، لافتا إلى أنه على المصاب بهذه الأعراض الذهاب لعمل مسحة للتأكد، وبعد ذلك طبيب أمراض صدرية لتشخيص دقيق، كما أن الأدوية التي تعالج إصابات كورونا جرى توفيرها، فمصر طعمت الكثير من الفئات.

تلقيح ما يتراوح بين 23 و24 مليون مواطن ضد فيروس كورونا

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى تلقيح ما يتراوح بين 23 و24 مليون مواطن ضد فيروس كورونا في مصر، كما أن مصر استطاعت توفير جميع أنواع اللقاحات الخاصة بكورونا، مؤكدا توافرها في مصر، وأن هناك الكثير من المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى والثانية من اللقاح، وهناك تجارب سريرية لتوفير اللقاحات، للذين يصل سنهم إلى أقل من 18 سنة، كما أنه لا يوجد إجازة كاملة لتقليح الأطفال حول العالم.

إجازة لقاح واحد فقط من أجل تطعيم من دون الـ18 عاما وهو فايزر

وأوضح أنه تم إجازة لقاح واحد فقط من أجل تطعيم من دون الـ18 عاما وهو فايزر، «إحنا هنبدأ نطعم من هم دون الـ18 ممن التحقوا بالسنة الأولى بالجامعة.. فيه طلاب من طلبة الجامعة من الذين دخلوا سنة أولى السنة دى، سنهم أقل من 18 عام.. سيتم تطعيمهم»، ولم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة نتيجة اللقاحات التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى أنه لم ينتج أي حالات وفاة جراء ذلك، «كافة الأعراض الجانبية معروفة ومعلومة وتزول عقب الحصول على اللقاح بـ48 ساعة».