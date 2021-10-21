مستشار الرئيس عن دخول مصر في موجة خامسة من كورونا: لا أتمنى وجودها

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: «مصر ما زالت في الموجة الرابعة لكورونا، وهناك زيادة في أعداد الإصابات؛ ولكن ليست كثيرة»، مؤكدًا أنه مع استقرار معدلات الإصابة ستنحصر الموجة.

مستشار الرئيس: لا أتمنى وجود موجة خامسة من كورونا

وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الخميس، أنه لا يتمنى وجود موجة خامسة من الوباء في مصر؛ ولكن الوباء مازال منتشرا في مختلف دول العالم وهناك حالة ترقب ورصد للإصابات.

«تاج الدين»: كل الفيروسات قادرة على التحور

وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إلى أن كل الفيروسات قادرة على التحور ومعروف طبيًا أن هذه التحورات تساعد الفيروس على استمرار حياته.

أي تطعيمات ضد الفيروسات ليست مستمرة

وتابع مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: «أي تطيعمات ضد الفيروسات مش مستمرة على طول دي بتشتغل من 6 إلى 9 شهور عشان في سلالات جديدة بتظهر وبتكون محتاج إنك تخد اللقاح تاني».

ظهور فيروس كورونا

وظهر فيروس كورونا في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين في نوفمبر 2019، وأصبح وباء عالمي بإعلان من منظمة الصحة العالمية في مارس 2020، وبدأت الدول في سبتمبر 2020، في إصدار لقاحات مضادة لكورونا، حيث كانت روسيا الاتحادية أول دولة تصدر رسميا لقاح سبوتنيك.

ومن بعدها ظهرت لقاحات صينية وإنجليزية وأمريكية حيث يتم إعطاء جرعتين من اللقاحات وهناك لقاحات تكتفي بجرعة واحدة لتقليل الأعراض عند الإصابة بكورونا.