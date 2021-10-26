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مستشار الرئيس: الدولة أنفقت 400 مليون دولار حتى الآن لتوفير اللقاحات للمواطنين

كتب:

مريم الخطري
02:55 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
الدكتور عوض تاج الدين

الدكتور عوض تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية استطاعت منذ بداية جائحة كورونا أن توفر اللقاحات سواء الخاصة بالكورونا أو الأنفلونزا الموسمية.

400 مليون دولار حتى الآن لتوفير اللقاحات للمواطنين

وتابع الدكتور عوض تاج الدين، خلال فعاليات مؤتمر عقد بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الدول المنتجة للقاحات كورونا استحوذت على الجزء الأكبر للقاحات كورونا، واستطاعت الدولة توفير كل أنواع اللقاحات والتصنيع المحلي، لافتا إلى أن الدولة دفعت 400 مليون دولار حتى الآن لتوفير اللقاحات للمواطنين.

جدير بالذكر، أن المؤتمر الصحفي المنعقد الأن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين، من المقرر أن يقوم باستعراض آخر مستجدات الموقف الوبائي في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد بمصر، وكذلك الأعراض الجديدة للمرض ومناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقا لمستجدات وتحور الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، والإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة للعلاج مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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