مستشار الرئيس للصحة: تطعيم 22 مليون مواطن بلقاحات كورونا حتى الآن

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن تطعيم حوالي 22 مليون شخص حتى الآن، قائلا إنَّ من بينهم من حصلوا على الجرعتين أو إحداهما، من خلال 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

نستهدف تطعيم 40 مليون مصري في نهاية 2021

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حصاد الأسبوع»، المُذاع عبر فضائية «EXTRA NEWS»، الجمعة، أنَّ هدف الدولة المصرية هو تطعيم 40 مليون مصري بنهاية العام الجاري، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التطعيم، بسبب وفرة اللقاحات.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، «ندرس بعناية متحورات فيروس كورونا وهناك احتواء كبير للحالات في مصر».

وجود تحورات جديدة في مصر أمر وارد وغير مسبتعد

وأوضح: «احتمالية وجود تحورات جديدة في مصر أمر وارد وغير مستبعدة»، مؤكدا: «مصر استطاعت إدارة قضية اللقاحات بإرادة سياسية كبيرة، حيث حصلت على كميات كبيرة جدا من اللقاحات، فضلا عن التصنيع المحلي لها».

ولفت الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن هناك جرعة ثالثة للمواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، ولكن بعد تطعيم الفئات المستحقة مرة أخرى باللقاح وهم الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والمقرر تطعيمهم في الربع الأول من العام المقبل.

آخر تطورات المنحنى الوبائي لكورونا في مصر

وعن المنحى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، وجود ارتفاع في إصابات فيروس كورونا، مستدركا «لكننا لم ندخل ذروة الموجة الرابعة بعد، وهناك انخفاض في أعداد إصابات كورونا والوفيات خلال هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى وتيرة التطعيم بلقاح كورنا التي تقوم بها الدول»، موضحا أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف الأعراض، فنري أن 80% من إصابات فيروس كورونا هي بعزل منزلي تتراوح بين البسيطة والمتوسطة.