صرف مرتبات أكتوبر 2021 غدا.. «للي ما قبضوش»

حددت وزارة المالية، يومي الأربعاء والخميس المقبلين؛ موعداً لصرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين والموظفين بكل الوزارات والجهات والهيئات والمديريات ممن لم يتمكنوا من صرف مرتباتهم في الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع الجاري.

صرف مرتبات أكتوبر

وبدأت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للموظفين بالدولة، الأحد الماضي، للعاملين بنحو 33 وزارة وجهة ومصلحة ومديرية حكومية على رأسها وزارات «الصحة، الداخلية، الاتصالات، القوى العاملة، التموين، التضامن الاجتماعي، النقل، الإنتاج الحربي، الهجرة، شؤون مجلس النواب، شؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، الثقافة، الأوقاف، الآثار، الإسكان، الطيران المدني، التجارة والصناعة والبيئة والبترول والسياحة».

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المجلس الأعلى للصحافة والأعلى لتنظيم الإعلام والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب.

استمرار صرف مرتبات أكتوبر لليوم الثاني

وواصلت وزارة المالية، الصرف لليوم الثاني على التوالي، أمس، للعاملين والموظفين بنحو 20 وزارة إلى جانب عدد من المصالح والهيئات الحكومية على رأسهم الموظفين بهيئات «النيابة العامة، النيابة الإدارية، مجلس الدولة، وقضايا الدولة، والرقابة الإدارية، والرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، اللجنة العليا للانتخابات، دار الإفتاء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية».

كما استمرت اليوم وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للموظفين والعاملين بنحو 13 وزارة وجهة حكومية على رأسهم وزارات التربية والتعليم والزراعة والري والموارد المائية والشباب والرياضة والخارجية بالإضافة إلى هيئات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأزهر الشريف.