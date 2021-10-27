كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات

عقد اليومالثلاثاء، المؤتمر الثالث والعشرون للجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات والأرشيف، تحت عنوان «حتمية التحول الرقمي في عصر الكوفيد 19»، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ببورسعيد، يشارك فيه أكثر من 250 أستاذا جامعيا وباحثا وأخصائي مكتبات ومعلومات من الجامعات المصرية والعربية والمكتبات العامة والمتخصصة بجميع أنحاء الجمهورية.

نظم المؤتمر الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة برئاسة ممدوح التابعي مدير المكتبة.

يقام المؤتمر خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، وتعقد جلساته بقاعة المؤتمرات الكبرى بفندق جراند أوتيل ومكتبة مصر العامة ببورسعيد.

شارك فى المؤتمر الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ودكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة، ودكتور عماد عيسى نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ودكتورة أماني مجاهد رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، والدكتور بدر عبدالعزيز بدر عميد كلية الأداب بجامعة بورسعيد.

تكريم رئيس جامعة بورسعيد ومدير مكتبة مصر العامة خلال المؤتمر

تم خلال المؤتمر تكريم الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وممدوح التابعي مدير مكتبة مصر العامة والسفير رضا الطيفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة وتم إهدائهم درع الجمعية، كما تم توزيع الدروع والجوائز على الفائزين في جميع المنافسات التي أقامتها الجمعية على مستوى جامعات مصر ومكتباتها العامة.

أهمية التحول الرقمي خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا المستجد

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، على أهمية التحول الرقمي فى كل المجالات والتطبيقات التعليمية والخدمية والاقتصادية والسبق لكل من محافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد في التحول الرقمي وتطبيقاته والذى زادت أهميته بوجود جائحة كورونا المستجد، فكان استخدام التحول الرقمي والعمل عن بعد في فترة الإغلاق هو الحل الوحيد للتباعد الاجتماعي من خلال انتشار المكتبات الإلكترونية والكتاب الإلكتروني بالجامعات.

وأشار دكتور أيمن إبراهيم إلى حرص جامعة بورسعيد وجهودها للتحول الرقمي بتحويل المقررات لمقررات إلكترونية ووجود المكتبة الإلكترونية بالجامعة، ومركز للاختبارات الإلكترونية ومركز متقدم للمعلومات ومنصة الكرتونية للمقررات وإدارة الامتحانات وكان لجامعة بورسعيد السبق في التحول الرقمي للمجلات العلمية، وكذلك تطوير موقع الجامعة ليكون خدميا إعلانيا تعليميا لمنتسبي الجامعة، كما تقوم أيضا الجامعة بتحديث مواقع الجامعة وكلياتها بزيادة قدرة نقل المعلومات وزيادة قدرة الشبكة الأرضية بالعديد من خطوط الربط والخوادم والأجهزة اللازمة لتحول الجامعة رقميا.

وقدم رئيس جامعة بورسعيد الشكر والتقدير لضيوف المؤتمر متمنيا أن يحقق المؤتمر الهدف من إقامته ويثمر عن نتائج وتوصيات تترجم على أرض الواقع.