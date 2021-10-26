استقبال 256 سفينة خلال سبتمبر بموانىء بورسعيد

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش، سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي، حركة تداول بحمولات 3,494,803 طن، وعدد 334,115 حاويات مكافئة من خلال استقبال 256 سفينة متنوعة خلال الشهر.

ميناء غرب بورسعيد يستقبل 32 سفينة حاويات بطاقة 319,472 طن

وذكر بيان للهيئة، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل عدد 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 319,472 طن وعدد حاويات 26,857 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 6 سفن بضائع عامة و5 سفن صب سائل وسفينة سياحية وسفينة ملح و2 سفينة رورو و3 سفن أخرى فضلاً عن استقبال عدد 66 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

ميناء شرق بورسعيد يستقبل خلال شهر سبتمبر 124 سفينة حاويات

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال شهر سبتمبر عدد 124 سفينة حاويات وعدد 14 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3,164,631 طن وعدد حاويات 307,258 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 2 سفينة لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 10,700 طن.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت، أمس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YM SATURN التى ترفع مالطا ويبلغ طولها 148 متر والغاطس 7.5 متر وذلك لشحن 10 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينة.