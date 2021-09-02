كل ما تريد معرفته عن كلية التجارة جامعة بورسعيد.. النظام والمصروفات

أنشأت كلية التجارة بجامعة بورسعيد في بورفؤاد وكانت تابعة لجامعة قناة السويس قبل أن تنفصل جامعة بورسعيد عنها بقرار مجمهوري في 24 فبراير 2010 لتصبح جامعة مستقلة.

وجاء تأسيس كلية التجارة جامعة بورسعيد حتى تكون كلية رائدة في العلوم التجارية مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجيا ومعترف بها اقليمياً والعمل مع جميع الأطراف ذات العلاقة كفريق واحد، في إطار من التواصل الفعال والمشاركة الإيجابية والانتماء للوطن من أجل تحقيق مكانة متميزة محلياً وإقليمياً كمؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية تواكب التطورات البيئية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

أقسام كلية التجارة جامعة بورسعيد

تضم كلية التجارة جامعة بورسعيد 5 أقسام أكادمية وهي:

قسم المحاسبة.

قسم إدارة الأعمال.

قسم العلوم السياسية.

قسم الاقتصاد.

قسم الإحصاء والحاسب الآلي.

ويوجد بالكلية عددًا الأجهزة البحثية والتدريسية ومكتبة رقمية، كما تنظم أيضاً دورات تدريبية، ندوات، ومحاضرات هادفة إلى رفع مستوى المهارات العلمية والفنية لدى منسوبي الكلية والمهتمين بدراسة التجارة.

نظام الدراسة بكلية التجارة جامعة بورسعيد

تمنح الكلية الدرجات العلمية للبكالوريوس في التجارة بعد 4 سنوات بنظام الساعات المعتمدة وبها برامج متنوعة وتمنح الكلية درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في أقسام كلية التجارة.

أهداف كلية التجارة جامعة بورسعيد

تهدف كلية التجارة إلى تقديم خدمة تعليمية وبحثية ومجتمعية متخصصة فى مجالات المحاسبة والمراجعة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، الإحصـاء ورياضــيات التأمين، والعلوم السياسية، التدريس وذلك من خلال إتاحة برامج ومقررات تعليمية وتدريبية متطورة فى هذه التخصصات، والانفتاح على مصادر المعرفة والثقافات المتطورة لإمداد المجتمع بالكوادر البشرية المؤهلة لمقابلة متطلبات سوق العمل وتعمل الكلية على إتاحة فرص البحث العلمي والدراسات العليا والتعلم المستمر للطلاب في مصر والعالم العربي.

وتسهم الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بما تتميز به من كفاءات بشرية ذات جدارة في تقديم الاستشارات والتدريب في مجالات التخصص للمؤسسات العاملة في محيطها البيئي، ويتمّ ذلك في إطار من الالتزام بالقيم الأخلاقية والعلمية المتعارف عليه وتخريج طالب متميز يمكنه مواكبة المتغيرات الحديثة.

مصروفات كلية التجارة جامعة بورسعيد

تختلف مصروفات كلية التجارة جامعة بورسعيد حسب القسم والسنة الدراسية حيث أنَّ الحد الأقصى للمصروفات هو 800 جنيه.

ومن المقرر، أن يجتمع مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة بورسعيد الأسبوع المقبل لتحديد المصروفات الدراسية، كما من المتوقع أن تظل المصروفات الدراسية كما هي دون زيادات، بخلاف البرامج الخاصة بالكلية فإن المصروفات ترتفع بها وفقا للائحة الكلية.

توقعات تنسيق كلية التجارة جامعة بورسعيد 2021 علمي رياضة

وعن توقعات تنسيق كلية التجارة 2021 علمي رياضة، فمن المقرر أن تعلنها الكلية عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وسط توقعات بأن تنخفض وفقًا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة 2021، حسبما أعلنت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ويختلف تنسيق الكليات في مختلف الجامعات.