مندوب مصر بالأمم المتحدة: حققنا طفرة كبيرة في تحسين الحياة خلال السنوات الأخيرة

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن وفدًا مصريًا قدم التقرير الدولي للجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبعضوية العديد من الجهات الوطنية التي تواجد بعضها وشارك البعض الآخر عن بعد عبر تطبيق «زووم».

9 اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان

وأوضح «جمال الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك 9 اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وقعتها مصر، بينهما اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، مشيرًا إلى أن الدول التي تصدق على هذه الاتفاقيات تقدم تقريرًا بما قامت به من تنفيذ محتوى هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أن التقرير، تطرق إلى ما نفذته مصر في كل المواد الخاصة باتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، التي تغطي كل حقوق المرأة، مؤكدًا أن لجنة الأمم المتحدة استمعت لما نفذته مصر تجاه التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

مصر تسير في الطريق الصحيح

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من طفرة كبيرة في كل المجالات، ومشروعات في كل مناحي الحياة للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإصدار التشريعات وتطوير المؤسسات والعمل على معالجة أي قصور تشريعي أول بأول، وهو ما رصده الوفد المصري في تقريره، متابعًا: «كل المؤشرات تقول إن مصر تسير في الطريق الصحيح».