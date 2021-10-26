«الأمم المتحدة» تشيد بإنجازات مصر في ملف المرأة «فيديو»

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، إن لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، أشادت اليوم بإنجازات مصر وجهودها على مستوى ملفات قضايا المرأة المختلفة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن ذلك تم خلال مناقشة تقرير الوفد المصري أمام الأمم المتحدة.

وأضاف «جمال الدين»، خلال مداخلة هاتفية مساء الثلاثاء، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن لجنة الأمم المتحدة، أشادت أيضا بالعرض المنهجي الذي قام به الوفد المصري، وأوضح من خلاله الخطوات والمجهودات المصرية خلال السنوات الماضية على مستوى قضايا المرأة المختلفة.

تقرير الوفد المصري أمام الأمم المتحدة أبرز التحديات التي واجهت الدولة

وأوضح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن تقرير الوفد المصري أبرز التحديات التي واجهت الدولة على مستوى تلك الملفات، وكيف نجحت مصر في تخطيها بطريقة منهجية تتسم بالشفافية ومشاركة المجتمع المدني ومساندته.

وأردف أن كل ذلك كان محل تقدير كبير من لجنة الأمم المتحدة، مشيدا هو شخصيا بهذا العرض، واصفا: «الحقيقة كانت عرضا مميزا للوفد المصري، وردهم جاء سليما وجيدا على كافة الأسئلة التي تلقوها من لجنة الأمم المتحدة».

مندوب الأممي: إلغاء الطوارىء قوبل بترحيب من أعضاء لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة

وحول شأن آخر، أشاد المندوب الأممي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الخاص بإلغاء مد حالة الطوارىء، مؤكدا أن هذا القرار كان له صدى مميزا ورفيعا ومحل ترحيب شديد من أعضاء لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، كاشفا عن أنه يعتقد بأن تتضمن توصيات نهاية اجتماع أعضاء تلك اللجنة ترحيب بهذه الخطوة غير المسبوقة، التي أدت إلى ارتياح كبير على المستوى الداخلي والدولي.