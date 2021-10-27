الأرصاد تحذر من أمطار رعدية خلال 3 أيام.. وتنصح بارتداء الجاكيت صباحا

قالت منار غانم، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة مستمران اليوم على الأنحاء كافة، موضحة أنّ طقس اليوم خريفي معتدل على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، حار على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

طقس اليوم بارد في ساعات الليل

وأضافت غانم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، اليوم الأربعاء، أنّ درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض مع غياب أشعة الشمس ودخول الليل، وبالتالي يكون الطقس لطيفا في أول ساعات الليل، مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

أمطار خفيفة على هذه الأماكن

وتوقعت المتنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا على بعض الأماكن من مطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري مثل البحيرة وكفرالشيخ، وبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين، وتستمر الأمطار خلال الـ3 أيام المقبلة.

تحذيرات من طقس الليل

وحذّرت غانم، من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، متابعة: «لو مضطر تخرج بدري أو بترجع من الشغل متأخر، يبقى دايما معايا جاكت خفيف»، موضحة أنّ الشبورة المائية تظهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، لكنها تكون خفيفة وغير مؤثرة وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

طقس الغد

وعن طقس الغد، توقّعت المتنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة باليوم، وتتراوح درجات الحرارة غدا بين 29 لـ30 درجة على القاهرة الكبرى.