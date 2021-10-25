درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. طقس غائم وتوقعات بهطول أمطار

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، طقسا غائما جزئيًا، وارتفاع طفيف في أمواج البحر، تزامنا مع نشاط للرياح الباردة ليلاً، وسط توقعات من قبل هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار على المدينة الساحلية،؟ ما استعدى الأجهزة التنفيذية إلى إعلان حالة الاستعداد تحسبا لهطول الأمطار.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في الإسكندرية

وسجلت درجة الحرارة في الإسكندرية، اليوم، 27 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 61% في ارتفاع طفيف مقارنةً بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومتر في الساعة، وهو ما تسبب في ارتفاع طفيف في أمواج البحر بسبب الرياح، مع توقعات بهطول أمطار وصلت إلى نسبة 10%، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد طقس الإسكندرية، يتوقع هطول الأمطار بنسبة 10%، على عكس نفس التوقيت من العام الماضي الذي شهد هطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية، ما يؤشر إلى حدوث تغيرات مناخية تسببت في اختلاف الطقس.

كيف استعدت الإسكندرية لموسم الأمطار

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار الخفيفة، بنسبة 50%، والدفع بمعدات الشركة للشوارع مع استمرار العمل والتواجد لحظة تساقط الأمطار الخفيفة المتوقعة، لمنع تراكم المياه والتأكد من السيولة المرورية على الكورنيش والطرق الرئيسية وكافة الشوارع، وتكثيف الجهود في توقيت خروج تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والموظفين من أعمالهم.