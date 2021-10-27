مديرة مدرسة بأسيوط تعاقب طالبة بـ«البث المباشر» بسبب موبايل.. و«التعليم» تحقق

أثار مقطع فيديو لمديرة إحدى المدارس الإعدادية في أسيوط، وهي تقوم بالمتابعة داخل أحد الفصول، حالة من الغضب والجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت مديرة المدرسة بعمل بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للمدرسة على «فيس بوك»، أثناء متابعتها للفصول للبحث عن «موبايل أندرويد» بحوزة إحدى الطالبات، وقامت بعمل بث مباشر لها وهي تعاقب الطالبة، منتقدين الطريقة التي تتعامل بها المديرة مع الطالبات وطريقة العقاب التي ظهرت بالفيديو.

تشكيل لجنة للتحقيق مع مديرة المدرسة

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور محمد الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والذي أكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع مديرة المدرسة حاليا، وتتكون من مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومسئول المتابعة بمديرية التعليم بأسيوط والشئون القانونية بالمديرية، للتحقيق في الواقعة ومعرفة مدى صحتها.

وأضاف «الدسوقي»، أن مديرة المدرسة تلقت بعض الشكاوى من عدد من الطالبات بوجود طالبة بحوزتها هاتف محمول وتقوم بتصويرهم، وهو ما اضطر مديرة المدرسة للقيام بالبحث عن الهاتف في الفصل، تزامناً مع قرارات وزارة التربية والتعليم بمنع حمل الهواتف المحمولة داخل الفصول للطلاب.

وكيل تعليم أسيوط: محاسبة مديرة المدرسة واتخاذ الإجراءات القانونية

وتابع وكيل وزارة أسيوط، أن ما حدث من مديرة المدرسة وطريقة تعنيفها للطالبات بهذا الشكل غير لائق بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى تصوير الطلاب بهذا الشكل ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع مديرة المدرسة بعد الانتهاء من التحقيق من قبل الشئون القانونية.

الدسوقي: الطلاب لن يذهبوا المدارس لتخويفهم وتهديدهم

وقال «الدسوقي»، إن ما حدث من مديرة المدرسة غير لائق وسيتم محاسبتها، قائلاً: «دورنا تربية وتعليم وليس تعليم فقط والطلاب مش داخلين المدارس لتخوفيهم وتهديدهم بهذا الشكل».