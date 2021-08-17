مديرة مدرسة «بلقاس» عن الأولى علمي علوم: «مجتهدة وعمر ما حد اشتكاها»

أفراح وزغاريد تضرب مركز بلقاس بالدقهلية، لحصول الطالبة فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوي، على الترتيب الأول بين أوائل الثانوية العامة من شعبة العلمي علوم بمجموع 404 درجات، بعد إعلان اسمها في مؤتمر نتيجة الثانوية العامة، ليدخل المركز في حالة من السعادة والاحتفاء بابنتهم المتفوقة.

مديرة مدرسة «فاطمة»: «هادية ومشاركة في كل الأنشطة»

وتحدثت أمل عبدالمقصود، مديرة مدرسة بلقاس الثانوية بنات، عن طالبتها الحاصلة على المركز الأول في شعبة العلمي علوم، قائلة إن «فاطمة» كانت دائمًا متفوقة في مراحلها التعليمية بالمدرسة، فضلا عن هدوئها، ومشاركتها الفعالة في جميع أنشطة المدرسة، منها الإذاعة والصحافة والرسم، مضيفة: «عمري ما جالي منها شكوى».

وتوقعت مديرة المدرسة في تصريحات لـ«الوطن»، أن تأتي «فاطمة» بين صفوف أوائل الثانوية العامة، إلا أنها تفاجأت بأن تكون الأولى: «لسه بفتح التليفزيون سمعتهم بيقولوا اسم المدرسة»، لافتة إلى أنها شعرت بسعادة بالغة، لرؤيتها اجتهاد الطالبة ينعكس على نتيجتها، وهو حال أغلب دفعتها بالمدرسة، بحسب المديرة.

توقعات المديرة لمستقبل الأولى علمي علوم

وأوضحت «عبدالمقصود»، أنها حرصت دائمًا على أن تكن الطالبات على ثقافة متنوعة، وليسوا على دراسة بأجزاء المنهج الدراسي فقط: «أم ناجحة وزوجة ناجحة»، مستكملة أنه لم يكن بعيدًا على «فاطمة» بأدبها وخلقها والتزامها أن من بين الأوائل: «بإذن الله هنشوفها نابغة في طب المنصورة»، حيث تمتلك الفتاة ثقافة عالية، ولباقة في الحديث، ونضج في العقل.

أول رد فعل من المديرة بعد سماع اسم المدرسة بمؤتمر النتيجة

«أول ما سمعت اسمها في التليفزيون نزلت أجري عليها»، هكذا وصفت مديرة المدرسة شعورها تجاه طالبتها المتفوقة، حيث وجدت أسرتها تبكي من الفرحة، فضلا عن حالة الفرحة والسعادة الكبيرة التي يعيشها مركز بلقاس، خاصة وأنها المرة الأولى التي يحصل بها طالب أو طالبة على المركز الأول في الثانوية العامة: «كنا متعودين يطلع من عندنا أوائل في السنين اللي فاتت لكن مش الأولى».