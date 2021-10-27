«التعليم» توجه بعقد ندوات توعية لـ الطلاب: العقاب البدني «ممنوع»

أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابا دوريا إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات لتعميمه على الإدارات التعليمية والمدارس يتضمن ضرورة توعية طلاب المدارس بالطرق المثالية للوقاية من الاختطاف، وفقا لمصدر مسؤول بالوزارة.

ندوات وحصص توعية

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكتاب الدوري تضمن توجيه المدارس بعقد ندوات وتخصيص حصص توعوية لتثقيف الطلاب بالحفاظ على أنفسم من مخاطر الخطف مع توعية مجالس الآباء والأمناء بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

كتاب دوري للتوعية بطرق التعامل مع خطر الزلازل

ولفت المصدر إلى أن الكتاب الدوري المرسل للمديريات التعليمية يتضمن طرق حماية الطلاب والمعلمين من خطر وقوع الزلزال والتدريب على طرق الإخلاء في حالة وقوع أي حادث طارئ، مضيفا أن دور الوزارة «تعليمي وتربوي».

التعليم تحذر من العقاب البدني أو النفسي للطلاب

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، تحذر فيه من العقاب البدني أو النفسي للطلاب، مطالبة بتطبيق لائحة انضباط بالمدارس.

كما وجهت وزارة التعليم، المديريات التعليمية بالتأكيد الثوابت الوطنية في محاربة الإرهاب الفكري، مع الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني في طابور الصباح.

التعليم توجه المديريات بمكافحة ظاهرة التنمر

شددت وزارة التربية والتعليم، على مكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكاله (السخرية، الاستهزاء، التمييز، العنف)، وذلك بين الطلاب وبعضهم لبعض، بالإضافة إلى ما يصدر من المعلمين تجاه الطلاب، وتفعيل دور الأخصائيين النفسي والاجتماعي، في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية، بما يضمن الانضباط الذاتي للطلاب داخل وخارج المدرسة.