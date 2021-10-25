«التعليم» تفعّل قوافل «الأتوبيس الطائر» لمتابعة المعلمين بالمدارس

أكدت المديريات التعليمية، على تفعيل قوافل «الأتوبيس الطائر» التي تتكون من موجهي عموم المواد أو من ينوب عنه لمتابعة زيارات الموجهين الأوائل بالإدارات التعليمية لمتابعة تحضير معلمي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية يتم من خلال قوافل متابعة «قوافل الأتوبيس الطائر».

تخصيص إدارتين من كل أسبوع

وقالت المديريات التعليمية في تعليماتها لموجهي عموم المواد الدراسية بالإدارات التعليمية وتنسيق الابتدائي وتنسيق الإعدادي والثانوي، بأن قوافل «الأتوبيس الطائر» للحالات الضرورية للمرور على جميع الإدارات التعليمية كل إدارة في يوم بإجمالي إدارتين من كل أسبوع، ويتم التحرك بها من باب المديرية المركزية على أن يتم توفير وسيلة نقل من وإلى المديرية على أن يتم كتابة تقرير مفصل للعرض.

تحديث قاعدة بيانات العجز والزيادة للمعلمين

كما أكدت المديريات على موجهي عموم المواد الدراسية بتحديث قاعدة بيانات العجز والزيادة للمعلمين بجميع الإدارات التعليمية وموافاتنا بآخر وضع حتى تاريخه، ومنع الندب الجزئي وفي الحالات القصوى التي يقبل فيها لابد من توقيع المعلم على إقرار بالقيام بالنصاب القانوني (الجدول كاملا) بالمكان المثبت به قبل القيام بالعمل بمكان.

عدم قبول العائدين للعمل من الإجازات

كما أكدت على التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم قبول العائدين للعمل من الإجازات سواء كانت بالداخل أو الخارج وعدم الإقامة بالعمل إلا بعد موافقة التوجيه العام المختص بالمديرية.

كما نبهت على جميع الإدارات التعليمية ومدارسها بإخطار التوجيه العام بأسماء الدراسية التابعة له، وإيقاف إجازات «النصف أجر» لمعلمي جميع المواد الدراسية التي بها عجز كما يتم التنبيه على مسؤول الإجازات بعدم قبول الإجازة التي يكتب عليها من قبل التوجيه «يوجد عجز شديد بالمادة».