«مستثمري العاشر»: جهود الدولة حمت الصناعة من أزمة الطاقة العالمية

قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تأثير أزمة الطاقة العالمية على الصناعة الوطنية جزئية بسبب الجهود التي بذلتها القيادة السياسية في أن تتحول مصر من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة لأغلب مشتقات الطاقة ممثلة في الكهرباء والغاز الطبيعي والمشتقات البترولية.

وأوضح عارف في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري والصناعة الوطنية أصبحت اليوم قادرة على امتصاص الأزمات العالمية ومواجهتها بفضل خطة التنمية المستدامة التي نجحت مصر في تحقيقها خلال 5 سنوات فقط، والتي نتج عنها حسن إدارة واستغلال للمواد الطبيعية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 على الوجه الأمثل واتجاه الدولة لدعم حركة الإنتاج المحلي وتقويته وتشجيع الاستثمارات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن مصر لن تشهد زيادة كبيرة في حركة الأسعار تأثراً بالأزمة العالمية بسبب تماسك الاقتصاد المصري واستمرار دعم الدولة وتشجيعها للصناعة الوطنية نتيجة تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من جميع وسائل الطاقة وعدم اللجوء إلى الاستيراد، مشيرا إلى أن الطاقة تعتبر وقود الصناعة والإنتاج.

عارف: الاقتصاد المصري يشهد انفراجة كبيرة رغم أزمات الطاقة

وتابع بأن الاقتصاد المصري يشهد حاليا انفراجة كبيرة رغم أزمة الطاقة العالمية وتوسعات ضخمة للعديد من المشروعات في مجالات متعددة، أهمها البنية التحتية والزراعة والصناعة، وزيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي والمحافظة على الأسعار واستقرارها بشكل يجعل الاقتصاد الوطني بعيداً عن التأثيرات العالمية.

على صعيد متصل، أشاد عارف بالقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لدعم الصناعة الوطنية والتي تنص على عدم السماح بدخول البضائع المستوردة إلى السوق المصري إلا بمواصفات أوروبية وحظر دخول المنتجات رديئة الجودة وذلك لحماية المنتج المصري.