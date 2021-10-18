اجتماع تشاوري بين هيئة الرقابة على الصادرات ورئيس جمعية مستثمري العاشر

استقبل الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، لجنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا في تصريحات له اليوم، الاثنين، أن الزيارة جاءت بعد لقائه بالمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لإيجاد الحلول المناسبة لحماية الصناعة الوطنية من إغراق السوق المحلى بالمنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات والتي تهدد مستقبل المصانع الكُبرى في مصر.

«مستثمري العاشر» تدعو لمنع استيراد البضائع غير المطابقة

وطالب «عارف» بضرورة تطبيق قرار رقم 43 لمنع استيراد البضائع الغير مطابقة للمواصفات التي تضر بالصناعات الهندسية في مصر وخاصة صناعة الكوالين وأنظمة الأمان للنوافذ والأبواب، تفعيلا لرؤية القيادة السياسية في حظر استيراد السلع التي لا تتماشى مع المعايير الأوروبية.

وترأس اللجنة المهندس ممدوح عبد الباري، رئيس الإدارة المركزية لمعامل السلع الصناعية بالهيئة.