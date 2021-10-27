انطلاق مسابقة القراءة الحرة بمعهد إعداد الدعاة لأئمة المساجد في مطروح

انطلقت منذ قليل فاعليات اختبارات مسابقة القراءة الحرة في معهد إعداد الدعاة التابع لوزارة الأوقاف بمدينة مرسى مطروح، وترأس لجنة الاختبارات الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وعضوية الشيخ أحمد النجار المفتش العام بوزارة الأوقاف، والشيخ أنور بسيوني رئيس قسم الإرشاد والثقافة بالأوقاف، وتأتي هذه المسابقات ضمن برنامج الوزارة للنهوض بالمستوى العلمي والفكري والثقافي لجميع الأئمة، وتشجيعهم على التجديد واستمرارية طلب العلم لمعالجة الواقع وفق فهم الشرع الحنيف بالإضافة لقراءة الواقع قراءة سليمة.

إجراءات احترازية بمسابقة الأوقاف في مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية، إن الامتحانات تسير بشكل منتظم مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتزام من الأئمة بواجباتهم.

مسابقة القراءة الحرة لأئمة الأوقاف لمواصلة العلم

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن هذه الاختبارات والمسابقات هي أكبر دافع على مواصلة العلم والتعلم وتطوير الذات والمنافسة الشريفة التي ترتقي بالمستوى الخاص للإمام من العاملين في مديرية أوقاف محافظة مطروح.

مسابقات وتدريبات الأوقاف في مطروح

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إلى أن وزارة الأوقاف تدعم مديرية أوقاف مطروح للارتقاء بإعداد وتدريب جميع الأئمة على مستوى محافظة مطروح تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويجرى تنظيم العديد من المسابقات للأئمة لتطوير الأداء وكثرة الاطلاع، ضمن تجديد الخطاب الدينى، وعقد دورات تدريبية لهم من خلال الوزارة، وبالاشتراك مع جامعة مطروح طبقا للبروتوكول الموقع مع الجامعة، وعقد دورات تدريبية يحاضر بها أساتذة الجامعة المتخصصين في مختلف المجالات، بهدف استمرار الحصول على العلم والتدريب المستمر للأئمة.